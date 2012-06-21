Остання правителька Єгипту з династії Птолемеїв є однією з найвідоміших фараонів. Її могила так і не була знайдена, хоча з моменту смерті Клеопатри пройшло вже понад 2000 років. Археологи проводили розкопки недалеко від центру Олександрії, де вона народилася і правила, і багато вчених вважає, що все її рештки, швидше за все, були знищені потужним землетрусом в 365 році н.е.

Однак нещодавно археолог Кетлін Мартінес зробила несподіваний прорив. Влада Єгипту дали їй два місяці, щоб довести доцільність розкопок, які проходили на місці стародавнього храму Тапосіріс Магна, і через вісім тижнів, коли всі терміни спливали, дослідники натрапили на загадкову ямку в землі.

«Ми виявили, що це шахта». У ній (в стіні) були отвори, щоб спускатися вниз, в стародавні часи сходи не використовувалися. Але саме приголомшливе то, що шахта зроблена в формі камери, вона унікальна», – розповіла Мартінес.

За словами вчених, шахта спускалася на п'ять метрів під землю і вела в дві приховані камери. «Можливо, вони використовувалися для священних ритуалів, але якою б не була їхня мета, знахідка переконала владу продовжити дозвіл», – додала Мартінес.

В результаті археологи виявили 27 гробниць і 10 мумій. Крім того, було знайдено 200 царських монет із зображенням Клеопатри і рештки двох високопоставлених єгиптян. Однак єгиптолог Кріс Нонтон не надіється на ймовірність знайти в цьому районі гробницю Клеопатри.

«У нас є всі докази і безліч історій того часу, написаних такими письменниками, як Страбон, що вказують на те, де знаходилася гробниця. Всі вони говорять, що вона в Олександрії», – заявив він.

«У будь-якому випадку я ніколи не стикався ні з чим, що дає нам привід думати інакше. Але сама ідея про те, що її могли поховати в Тапосіріс Магна, не має під собою жодних доказів», – сказав Кріс Нонтон.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»