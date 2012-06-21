Олена ІВАШКО,

«Урядовий кур’єр»

Загальноосвітня школа № 57 імені Тараса Шевченка підписала угоду про співпрацю з мережею кіноклубів Docudays UA та відкрила власний кіноклуб. Цій події, на яку давно очікували учні та вчителі передувала серйозна робота. Учбовий заклад за рахунок власногофонду «Школа над лиманом» придбав сучасне цінне обладнання, виконав реконструкцію актового залу.

Директор школи Андрій Малахов розповів: «Ми переобладнали весь блок режисерського пульту управління відео/кінотехнікою, автоматизували процеси для дистанційної трансляції, придбали нові дистанційні пульти управління і моторизований кіноекран та змонтували сучасний 3D проєктор». Як запевняють вчителі новаторського учбового закладу, завдяки роботі кіноклубу учні матимуть можливість переглядати тематичне кіно під час вивчення творів з літератури. Також в комфортних умовах знайомитимуться з новинками сучасного кіномистецтва, науково-популярними, документальними та художніми стрічками.

Враховуючи те, що школа стала повноправним членом Всеукраїнської мережі постійно діючих кіноклубів медіапросвіти з прав людини Docudays UA, один з тематичних напрямків буде показ фільмів про основні права та свободи громадян, дотримання принципів толерантності, гуманізму, демократії.