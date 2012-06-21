Угорщина є рекордсменом з кількості вакцинованих від коронавірусу серед країн ЄС та однією з найгірших у світі країн за кількістю смертей від COVID-19 на душу населення.

Про це свідчать дані Європейського центру з профілактики та контролю захворювань, передає Укрінформ із посиланням на АР.

Зазначається, що в Угорщині першу дозу вакцини отримали 21,6% населення. Таким чином країна випереджає Мальту і перевершує середній по ЄС показник у 12,3%.

Водночас, як пише АР, високий рівень щеплення в Угорщині, що є результатом стратегії закупівель вакцин із Китаю та Росії на додаток до тих, які надаються ЄС, не зміг уповільнити сплеск пандемії, який призвів до найвищого двотижневого рівня смертності на душу населення у світі.

Угорщина була першою країною в ЄС, яка затвердила вакцини Sinopharm з Китаю та Sputnik V із Росії. Минулого тижня Угорщина видала екстрений дозвіл ще на дві вакцини – Convidecia, вироблений китайською компанією CanSino Biologics, та Covishield, версію вакцини AstraZeneca, вироблену в Індії, – що довело загальну кількість схвалених вакцин до семи, найбільше в Європі.

Однак це не допомогло пом’якшити третю хвилю коронавірусу в країні.

З початку пандемії в Угорщині, де проживає менш як 10 млн осіб, від COVID-ускладнень померли понад 20 тисяч осіб. Таким чином Угорщина посідає третє місце за рівнем смертності на душу населення у світі.

За даними Worldometer, в Угорщині станом на 29 березня зафіксовано понад 641 тисяч випадків COVID-19, одужали понад 399 тисяч хворих.