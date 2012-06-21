За минулу добу в Україні сталося 195 випадків загоряння в екосистемах, вогонь «пройшов» 125 гектарів.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

«Упродовж минулої доби 9 квітня в природних екосистемах сталося 195 пожеж, вогнем пройдено понад 125 га», – йдеться в повідомленні.

Зокрема, у Дніпропетровській області виникло займання сухої трави, поодиноких дерев та кущів за межами села Лобойківка Петриківського району. Площа пожежі становила 2 га.

На Луганщині рятувальники ліквідували пожежу на відкритій території в смт Сиротине біля озера Клешня, де горіла суха трава та очерет. Загоряння було площею 0,04 га.

Крім того, на Львівщини за добу ліквідували 5 пожеж сухої трави. Вогнем знищено сухостій на площі 8 700 кв. м.

Рятувальники нагадують, що за спалювання сухої трави та листя законом передбачено штраф до 153 тис. грн, а за підпал з тяжкими наслідками для природи може загрожувати 5 років ув’язнення.