Із початку повномасштабного вторгнення рф в Україні станом на 2 вересня безвісти зниклими вважаються 228 дітей.
Про це у Телеграмі поінформувала пресслужба Офісу генпрокурора, передає Укрінформ.
«Дані з державного порталу «Діти війни» про постраждалих дітей станом на 2 вересня 2022 року: 228 дітей – зниклі, 7297 – депортовані, 5247 – знайдені, 53 – повернуті», - йдеться у повідомленні.
Своєю чергою ювенальні прокурори поінформували, що унаслідок збройної агресії рф в Україні загинули 380 дітей та більш як 737 отримали поранення різного ступеню тяжкості. За офіційними даними, загалом станом на ранок 2 вересня більш як 1117 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення рф.
Зазначається, що ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення у місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово захоплених та звільнених територіях.
Найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 388, Харківській - 204, Київській - 116, Чернігівській - 68, Миколаївській - 67, Луганській - 61, Херсонській - 55, Запорізькій - 46.
Зокрема, 31 серпня внаслідок обстрілу росіянами міста Балаклія Харківської області отримав травми 13-річний хлопчик.
Загалом, відповідно до інформації відомства, через бомбардування та обстріли зс рф було пошкоджено 2328 закладів освіти, з них 289 було зруйновано повністю.
Громадяни можуть надати інформацію про воєнний злочин щодо дитини через єдиний доказовий хаб warcrimes.gov.ua та за телефонами +380961004438, +380683235856.
Як повідомлялося, віцепрем’єр-міністр – міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук заявила, що наразі найбільше батьків з дітьми хочуть евакуюватися з Херсонської області, а також – із Запорізької.