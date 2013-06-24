Домовленість про те, що росіяни більше не зможуть користуватися привілеями під час оформлення шенгенських віз, виголосив верховний комісар з питань зовнішньої та оборонної політики ЄС Жозеп Боррель під час пресконференції, яка пройшла після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Празі.

Угоду про спрощення візового режиму між росією та ЄС було підписано у 2007 році.