У другому читанні та в цілому Верховна Рада ухвалила президентський закон про Вищий антикорупційний суд. За це рішення проголосували 317 народних депутатів із 382, зареєстрованих у сесійній залі. Закон встановлює, що ВАС — постійно діючий вищий спеціалізований суд у системі судоустрою країни й розташовується в Києві. Територіальна юрисдикція (підсудність) ВАС поширюється на всю територію України.
Перед голосуванням депутати розглянули 1927 поправок до документа. Як наголосив спікер Андрій Парубій, під час розгляду в сесійній залі найсуперечливіших із них, які стосуються Громадської ради міжнародних експертів, було знайдено формулу, що повністю відповідає рекомендаціям Венеціанської комісії.
Після голосування, за яким спостерігав Президент Петро Порошенко, він підкреслив, що нарешті завершилося створення антикорупційної інфраструктури. І щоб закон запрацював якнайшвидше, він звернувся до уряду та Мінфіну із проханням відкрити фінансування створення ВАС, а міжнародні організації закликав уже пропонувати Вищій кваліфікаційній комісії суддів кандидатів до ради експертів.