У 2020 році наклади видавців скоротилися на 32%, також закрилися 48 книгарень із 222 активних.

Як передає Укрінформ, про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив у колонці для видання НВ, передає Укрінформ.

"Такі цифри несуть за собою невтішну динаміку, зокрема зниження грамотності населення, кар'єрних досягнень, рівня освіченості громадян, відсутність успішності, задоволеності життям, широкого кругозору і обізнаності. До речі, серед нечитачів вдвічі більше безробітних, ніж серед любителів читання. Як читача, мене турбує поточний стан сфери", – написав Ткаченко.

Він зазначив, що першочергова мета – зупинити падіння позицій книжкового ринку в Україні: зменшення накладів, відсотку регулярних читачів, закриття книжкових магазинів, і загалом – ігнорування ваги читання і відсутності інтересу серед нечитаючих людей. За його словами, це те, що потребує комплексного підходу і серйозних змін.

"Ми всі маємо усвідомити, якщо тенденція зростання нечитаючого населення продовжиться, ми досягнемо «точки неповернення», коли доведеться все будувати з нуля", – написав міністр.

Ткаченко зазначив, що вже фіналізовано стратегію з промоції читання в Україні, яка розрахована на 2021-2025 роки. За його словами, вона дозволить підвищити статус книгочитання в державі, зробивши його ключовим у свідомості людей для здобуття навичок, необхідних і зараз, і для успіху в майбутньому.

Ткаченко додав, що серед основних цілей і перспектив стратегії: створення конкурентоспроможного книжкового ринку в Україні, який задовольняє потреби споживачів, виробників та розповсюджувачів літературного продукту; надання доступу читачу до легальної літературної продукції на всій території України; читання як тренд і модна звичка.

"При успішній реалізації запланованого – книжкова галузь увійде у етап відродження. Серед дорослих зміниться кількість читачів: кількість дорослих, які читають не менше як раз на місяць (46%) зросте до 51%, при цьому кількість щотижневих читачів (27%) зросте до 30%. Серед дітей кількість нечитачів (18%) зменшиться до 15%. Щодо сфери загалом, станом на 2025 рік, середній наклад ринкової книги становитиме 3500 примірників, оновиться 2000 публічних і шкільних бібліотек-хабів", – написав Олександр Ткаченко.

Як повідомлялося, стратегію розвитку читання на 2021-2025 роки «Читання як життєва стратегія» планується затвердити на державному рівні у першій половині травня.