Від учора до 17 лютого триває форум «Україна-30. Платіжки», присвячений темі тарифів на енергоресурси, теплопостачання та воду. Головні теми обговорення — механізм формування тарифів, умови дії ринку енергоносіїв, міжнародний досвід, взаємодія гілок влади, комунікація з громадянами щодо тарифів на тепло, гарячу воду, електрику, повідомляє пресслужба Мінрегіону України.

Очільник відомства Олексій Чернишов підкреслив, що важливо налагодити пряму комунікацію та вести роз’яснювальну роботу серед громадян щодо тарифів. Українцям важливо розуміти, як насправді працюють ті чи інші рішення уряду, за які питання відповідають органи місцевого самоврядування, як всі гілки влади взаємодіють в разі загострення ситуації.

Міністр також наголосив, що в Україні має бути створена Державна житлово-комунальна інспекція. Це буде арбітр у відносинах споживача з виконавцями послуг.

«В умовах загострення ситуації, що виникла через зростання цін на природний газ, на електричну енергію та послуги з розподілу природного газу, усі гілки влади об’єднали зусилля, щоб захистити українців та не допустити зростання для них вартості послуг за теплопостачання», — зазначає Олексій Чернишов.