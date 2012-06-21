В електропоїздах встановлять камери відеоспостереження, щоб машиніст контролював ситуацію у вагонах. Він матиме «червону кнопку»для виклику поліції на найближчу станцію під час руху поїзда.

Про це повідомляє пресслужба АТ «Укрзалізниця».

«Якщо ми говоримо про електропоїзди, то зараз ми вже займаємось їх модернізацією, яка включає в себе установку камер спостереження, котрі дозволять машиністу контролювати ситуацію у вагонах електропоїзда», – наголосив голова правління компанії Володимир Жмак.

За його словами, у рамках такої модернізації у кабінах машиністів встановлюватиметься оперативна так звана «червона кнопка», за допомогою якої машиніст зможе викликати на наступну станцію за маршрутом руху правоохоронців для того, щоб запобігти чи попередити випадки неналежної поведінки деяких пасажирів.

«Моя ціль – повернути на наші поїзди пасажирів, забрати їх з пасажирського автотранспорту, та повернути у наші поїзди, які будуть комфортними», – додав Володимир Жмак.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»