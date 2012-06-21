Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

В Україні хочуть поновити діяльність Державної інспекції у сфері житлово-комунальних послуг. Ця структура крім своїх основних функцій, штрафуватиме як постачальників послуг, так і їхніх споживачів за небажання укладати договори за послуги.

Все це оформлено у відповідному законопроєкті за номером 4403, який зареєстрував перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Олексій Кучеренко.

Фактично цей проєкт реанімує подібну Державну інспекцію, яка діяла в Україні до 2011 року.

У пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про те, що нині формування тарифів на житлово-комунальні послуги фактично покладено на органи місцевої влади, однак, як свідчить практика, відсутність контролю за нею призводить до зловживань, встановлення завищених тарифів та невдоволення в суспільстві.

Також цей державний орган перевірятиме якість води, технічний стан тепломереж, вивезення відходів тощо. Таким перевіряючим –– комунальним інспекторам –– надаватиметься безперешкодний доступ до об’єктів ЖКХ. Вони можуть призначати проведення різних експертиз.

У законодавчій ініціативі також передбачається, що за порушення законодавства у сфері ЖКХ інспектори можуть штрафувати постачальників послуг. А кошти від справляння таких штрафів надходитимуть до державного бюджету.