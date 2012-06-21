«Фраза «Від мене нічого не залежить» — це на сьогодні міф. Зрозуміло, що разом ми можемо все. А кожен наступний правитель знатиме, що воля народу вирішальна, її неможливо зламати, проти неї неможливо й не потрібно йти», — так у День Гідності та Свободи Президент Володимир Зеленський за допомогою відеозв’язку звернувся до учасників зустрічі, серед яких були учасники революцій 1991, 2004, 2013 — 2014 років, захисники держави та представники інтелектуальної еліти. Це перше таке спілкування керівництва країни.