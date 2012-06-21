Олег ГРОМОВ,
«Урядовий кур’єр»
В Україні створюється нова авіакомпанія. Вона має назву Bees Airline. Нині компанія проходить сертифікацію у Державній авіаційній службі.
Нова компанія взяла у лізинг два літаки марки Boeing 737-800.
За словами директора Bees Airline Євгена Хайнацького, у 2021 році авіаперевізник візьме у лізинг ще два літаки, а у 2022 році –– шість.
Компанія базуватиметься в аеропорту «Київ» («Жуляни») імені Ігоря Сікорського. Як вважає Хайнацький, цей аеропорт було обрано не випадково, адже багатьом пасажирам набагато простіше добиратися саме сюди, а не до «Борисполя».
На думку експерта, перші рейси авіаперевізник запустить до Єгипту і розпочне працювати за принципом чартерних перевезень. Такі польоти заплановано на кінець грудня чи на першу половину січня 2020 року.
Авіаперевізник також розробляє програму польотів на літній період 2021 року. Розглядаються маршрути до Батумі, адже чимало українців там мають нерухомість, яку купили раніше. Тому такий рейс буде популярним.