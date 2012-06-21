Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Найбільших втрат від дії карантину в Україні зазнали представники малого та середнього бізнесу. Їхні доходи зменшилися на 25––50%. А в третини –– це представники мікрофінансового бізнесу –– доходи впали на 80%. Саме власники цих бізнесів звільнили вже половину своїх співробітників.

Такі дані повідомив президент Асоціації платників податків України Грігол Катамадзе. За його інформацією, з початку 2020 року в Україні закрилося 700 тисяч малих та середніх підприємств. Безробіття зросло з 8,6 до 10%.

Однією з найважливіших є проблема тотальної фіскалізації другої та третьої груп підприємців, які працюють за спрощеною системою оподаткування –– введення РРО.

Грігол Катамадзе вважає, що держава в цей непростий час повинна навпаки дбати про підприємців, розробляти гнучкі напрямки підтримки малого та середнього бізнесу, використовуючи досвід європейських країні та США.

На його думку, якщо цього не робити, то ми повністю втратимо мале та середнє підприємництво, яке й так сьогодні у частці ВВП займає лише 15%, тоді як у розвинених країнах цей показник наближається до 50%.