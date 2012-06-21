Уряд продовжив до 30 червня режим надзвичайної ситуації через ситуацію з коронавірусом.

Про це Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сказав на черговому засіданні Кабінету Міністрів сьогодні, 21 червня.

«Уряд продовжує до 30 червня режим надзвичайної ситуації. Надзвичайна ситуація насамперед стосується органів державної влади та їх постійної готовності щодо протидії пандемії. Водночас це ще одне нагадування всім українцям, що ми маємо залишатися обачними та обережними. Адже від цього залежить здоров’я та життя наших близьких», – сказав Шмигаль.

За його словами, особливо таку обачність та свідоме ставлення люди мають показати в період травневих свят та Великодня.

Влада, зазначив глава уряду, закликає громалян утриматися від масових скупчень, адже це може призвести до нової хвилі захворюваності.