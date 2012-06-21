Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

У жовтні 2020 року було надано 662 іпотечних кредити населенню на загальну суму трохи більшу за 490 мільйонів гривень. Про це повідомляє Нацбанк України.

Це є найвищим місячним показником, починаючи із кінця 2018 року. У порівняні із жовтнем 2019 року обсяги надання кредитів за іпотекою збільшилися на 82%, а порівняно із вереснем 2020 року – на 6%.

У Нацбанку України зазначають, що збільшився також і середній розмір кредиту. Якщо у вересні 2020 року він становив 700 тисяч гривень, то у жовтні – 740 тисяч гривень.

Зменшуються і середні відсоткові ставки за іпотекою. Так, якщо у вересні 2020 року цей показник становив близько 15%, то у жовтні – 14,3%.

Найбільше іпотечних кредитів у жовтні 2020 року було надано банками у Києві – 42% від загальної суми. У Київській області цей показник склав 14%, У Харківській – 7%.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський доручив уряду створити в Україні державну іпотечну компанію, яка надаватиме кредити під 5-7% річних.

А у липні 2020 року в Україні розпочала свою роботу державна програма доступного іпотечного кредитування під 10% річних. Нацбанк України запропонував уряду ввести часткову компенсацію відсоткової ставки за іпотекою, адже такі кредити на сьогодні банки надають лише одиницям бажаючих.