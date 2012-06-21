Міністерство культури та інформаційної політики України презентувало загальнонаціональний проєкт із медіаграмотності.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Про необхідність стратегії з медіаграмотності говорили вже давно. Особливо ці розмови посилилися під час війни. Очевидно, що час настав не лише обговорювати таку стратегію, а й ухвалювати", – сказав міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко на прес-конференції у вівторок.

За його словами, стратегія спрямована на вироблення культури ставлення до інформаційного потоку, а також на розвиток критичного мислення та фактчегінгу.

Міністр зазначив, що важливим є об'єднання зусиль усіх стейкхолдерів, які займаються мегіаграмотністю, і створити загальну програму, яка поширилася б на всі групи населення.

Згідно з презентацією, місія проєкту - об'єднати та скоординувати зусилля всіх стейкхолдерів, щоб медіаграмотність стала стилем життя українців.

Проєкт має на меті на 2021-2022 роки – підняття рівня обізнаності всіх вікових груп населення про актуальні проблеми дезінформації та про можливості виявлення маніпуляцій. Зокрема, посилення комунікації з боку держави, розвиток медіаосвіти, стимулювання відповідального та безпечного медіасередовища.

Отже, планується: запустити національну платформу з медіаграмотності, запустити загальнонаціональну медіакампанію, створити бренд медіаграмотності та розробити наративи.

У сфері освіти планується: запустити національний конкурс "Репортер" для учнів середньої та старшої школи, запровадити курс "Громадянська освіта", проведення тренінгів для дорослих.

Зокрема, передбачається співпраця з журналістами, створення телепроекту в жанрі соціальне реаліті та проведення воркшопів для журналістів.

Зазначається, що проєкт із медіагармотності співпрацюватиме з ОБСЄ, британським урядом та організацією IREX.