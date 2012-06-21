Під головуванням Прем’єр-міністра Дениса Шмигаля та за участі Першої леді Олени Зеленської відбулося засідання міжвідомчої робочої групи з розроблення проєкту Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні.

На засіданні також були присутні представники уряду, Програми розвитку ООН в Україні та громадських організацій.

«Безбар’єрність має стати державною політикою та новою суспільною нормою. Ця Стратегія потрібна всім нам. Щоб почуватися в безпеці та жити повноцінним життям у країні рівних можливостей», — зазначила Олена Зеленська.

Прем’єр-міністр зі свого боку зауважив, що сотні тисяч людей відчувають незручності через низку різних факторів: це й невідповідна інфраструктура, і непристосовані освітні процеси, і бюрократичні перепони у сфері надання послуг.

«Національна стратегія зі створення безбар’єрного простору в Україні покликана змінити цю ситуацію. Вдячний Першій леді Олені Зеленській за увагу до цієї проблематики. Таку стратегію дійсно чекають багато людей та сімей. Маємо зробити все задля її успішного впровадження», — підкреслив Денис Шмигаль.

Прем’єр-міністр відзначив, що уряд напередодні затвердив Національну економічну стратегію-2030, яка визначає ключові напрямки розвитку майбутнього України та охоплює всі сфери життєдіяльності.

«Стратегія безбар’єрності спільно з векторами економічного розвитку-2030 сформують візію, яким чином наша країна може реалізувати свій колосальний економічний потенціал і спрямувати його на покращення якості життя в Україні», — зазначив Глава уряду.

Денис Шмигаль наголосив, що обидві стратегії опираються на непорушну аксіому: «Людина – це найвища цінність».

«Уже зараз всі причетні центральні органи виконавчої влади мають розпочати планувати конкретні кроки з реалізації заходів стратегії створення безбар’єрного простору. Треба забезпечити планування і концентрацію необхідних ресурсів, зокрема шляхом залучення наших міжнародних партнерів, щоб впровадження стратегії розпочалося невідкладно з моменту його затвердження», — підкреслив Прем’єр-міністр.

ДОВІДКА "УК"

В основу Національної стратегії зі створення безбар’єрного простору в Україні покладений пакет стратегічних ініціатив, напрацьований експертами з урахуванням найкращих світових практик створення безбар’єрного простору. Це пропозиції, які покликані змінити базові умови доступності та впровадити безбар’єрність в освіті, економічній діяльності, охороні здоров’я, соціальному захисті. Ініціативи напрацьовані експертами за шістьма напрямами: фізична, інформаційна, цифрова, суспільна, освітня, економічна безбар’єрність.