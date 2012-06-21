Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

Україна впродовж наступних п’яти років не матиме економічного зростання. Таке припущення зробив засновник холдингової компанії UFuture Василь Хмельницький.

За його словами, це обумовлено демографічними проблемами, коли в країні набагато більше людей помирає, ніж народжується. Також скорочується кількість працюючого населення.

Він наголошує, що Україна посідає восьме місце серед країн світу за рівнем міграції населення.

У таких умовах, на думку Хмельницького, підштовхнути розвиток країни може лише виробництво. Але воно протягом останніх 30 років скоротилося майже наполовину.

Та, як вважає підприємець, Україна є суперкрутою локацією, займає дуже вигідне географічне положення. А нині у зв’язку з пандемією, підприємці різних країн розуміють, що не можна утримувати своє виробництво в Китаї і поступово його звідти виводять. Це місце могла б зайняти Україна.

Наша країна могла би виробляти різні товари, адже в ній ще залишилися висококваліфіковані кадри, додає Хмельницький. В Україні також є дешева робоча сила. Всі ці чинники, на його думку, і є значним стимулом для економічного зростання в країні.