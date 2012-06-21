Днями на Поштовій площі у столиці встановлено новий рекорд України: 176 майстрів-бровистів (так називають спеціалістів з догляду за бровами) і стільки само моделей годину просто неба під палючим сонцем удосконалювали брови. Створити ідеальну форму брів — нелегка справа, але за допомогою фарбування та інших професійних секретів учасники дійства представили довершені роботи. За дійством спостерігали численні журналісти, фотографи, перехожі, які впевнилися, що справжній майстер може істотно вдосконалити вигляд людини.
Самі майстри кажуть, що професії бровиста в Україні не існує. Однак вони себе виокремлюють із професійного кола візажистів, бо вважають, що досконала форма брів дає змогу людині незалежно від статі мати доглянутий, стильний вигляд, отже почуватися впевненіше.
В результаті рекорд був встановлений як «Наймасовіше фарбування брів на одній локації», що й зафіксували представники Національного реєстру рекордів України.