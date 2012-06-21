Володимир КОЛЮБАКІН,

«Урядовий кур’єр»

Мінекономрозвитку розробило проєкт Вимог до благополуччя сільськогосподарських тварин і наказу про їх затвердження. Їх оприлюднено на сайті Міністерства для ознайомлення та громадського обговорення (https://cutt.ly/hgBe9AN).

Як повідомляє пресслужба міністерства, документ регламентує основні правила утримання, годівлі, ветеринарного обстеження всіх видів сільськогосподарських тварин. Особливі вимоги встановлено для курчат – бройлерів, курей-несучок, свиней та телят.

Зокрема, регламентуються мінімальні площі для утримання різних видів сільськогосподарських тварин, їх вільний доступ до води та корму, періодичність їх огляду, санітарні вимоги до приміщень, де утримуються тварини тощо.

У міністерстві зазначають, що втілення цих вимог у практику відповідатиме європейській практиці гуманного поводження із сільськогосподарськими тваринами. Варто додати, що це також сприятиме привабливості нашої тваринницької продукції на європейському ринку.