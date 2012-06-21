В Україні з 1 лютого тариф на газ встановлять на рівні 6,99 гривень за кубометр для всіх постачальників. Така ціна буде закріплена до кінця опалювального сезону, до 31 березня 2021 року.

Про це на позачерговому засіданні Кабміну 18 січня заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль. «Чому саме 6,99 ривень за кубічний метр? Це найнижча ціна, яка була зафіксована на українській біржі протягом січня. Державна компанія «Нафтогаз» готова продавати блакитне паливо за цією ціною, тоді як деякі облгаззбити пропонували газ по 10 ривень і навіть більше», – пояснив він.

За його словами, ціна на газ в середньому знизиться на 30%, а для деяких сімей – на 40%. «Середня платіжка становитиме 40% від мінімальної зарплати», – додав Шмигаль. У лютому без рішення Кабінету Міністрів України газ міг подорожчати до понад 12 гривень за кубометр.

З 1 лютого в Україні також встановлять максимальний тариф на доставку газу (так звана абонплата). Зараз вона досягає 2,45 гривень, а за новими правилами буде не дорожче 1,79 гривень за кубометр. Якщо зараз ваш облгаз просить за кубометр менше, нічого не зміниться.

В сумі зниження ціни на газ і обмеження вартості його транспортування, за підрахунками Кабміну, дозволить заощадити близько 500-800 гривень на місяць.

Крім того, всі компанії повинні будуть пропонувати річні тарифи. З його допомогою можна буде платити за блакитне паливо за фіксованою вартістю.