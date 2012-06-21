Про це міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко сказав, відкриваючи міжнародний онлайн-семінар «Протидія дезінформації: європейські підходи та стандарти», повідомляє Укрінформ.

“Перша наша ініціатива пов'язана зі створенням Центру протидії дезінформації, який у першу чергу буде у співпраці з іншими нашими українськими організаціями протистояти російській пропаганді. Зараз триває підбір команди і затверджується концепція. Ми сподіваємося, що цей центр розпочне роботу вже у березні”, - сказав Ткаченко.

За його словами, нині ведеться робота з латвійськими колегами у сфері стратегічних комунікацій. А також із аналогічним центром у Європейському Союзі та Фінляндії.

Глава МКІП також звернув увагу на те, що відомство разом з Міністерством освіти та Мінцифри працюють над проєктом медіаграмотності. “Рухаючись цими двома напрямками у співпраці з РНБО, з офісом віцепрем'єра з питань європейської інтеграції, МЗС, Мінцифри сподіваємося найближчим часом відповісти на ті виклики, які нам дає російська пропаганда”, - сказав він.

Ткаченко також додав, що Мінкультури та інформполітики має намір разом із фактчекінговими організаціями працювати над створенням спільної платформи для того, щоб можна було не тільки виявляти фейки та маніпуляції, а й протидіяти їм за допомогою позитивних українських наративів.

“Серед планів — створення онлайн-музею російської пропаганди, щоб показувати, у який спосіб працює російська інформаційна машина. Як ви знаєте, у Президента Зеленського є й інші плани щодо створення інформаційного хабу”, - додав міністр.

Це, упевнений Ткаченко, дозволить Центру протидії дезінформації, який найближчим часом розпочне працювати, набути більшої ваги та бути ефективним.

Як повідомлялось, онлайн-семінар проходить 16-17 лютого. Під час заходу міжнародні експерти представлять приклади підходів на рівні державної політики, законодавства та стратегій протидії дезінформації у традиційних та нових медіа, стратегічний підхід ЄС, стандарти Ради Європи та підходи європейських країн до боротьби з дезінформацією. Також представники онлайн-платформ, громадянського суспільства, суспільного мовлення та урядів представлять свої практики боротьби з дезінформацією.