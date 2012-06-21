Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у Facebook.

"19 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 02 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 834 дитини та 484 медпрацівники", – написав міністр.

Степанов також повідомив, що за минулу добу госпіталізовано 5 040 осіб, одужало 10 287 людей, летальних випадків – 433, здійснено тестувань за добу – 128 727 (зокрема методом ПЛР – 58 944, методом ІФА – 22 564, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 219).

За весь час пандемії в Україні захворіли 1 711 630 осіб, одужали 1 333 370 людей, летальних випадків – 33 679; проведено ПЛР-тестувань – 8 238 849.

За останню добу, 1 квітня, найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (1 668), Одеській (1 608), Харківській (1 494), Хмельницькій (1 351) та Дніпропетровській (1 178) областях.