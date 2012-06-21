Про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"7 893 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 22 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 413 дітей та 161 медпрацівник", – зазначив Степанов.
Він повідомив, що за минулу добу госпіталізовано 3026 інфікованих, водночас одужало 2993 особи. Летальних випадків зареєстровано 157.
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Львівській (937), Одеській (745), Житомирській (580), Київській (557) та Вінницькій (513) областях", - зазначив міністр.
Степанов поінформував, що загалом від початку пандемії в Україні зафіксовано 1 554 256 випадків захворювання на COVID-19, з них 30 098 летальних, одужали 1 260 842 особи.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Які мутації роблять коронавірус невразливим
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі підтверджено 123 868 982 випадки COVID-19, зокрема 2 727 738 летальних, одужали 99 795 152 особи.
Як уже повідомляв "Урядовий кур'єр", науковці визначили ефективність аспірину при лікуванні коронавірусу. Аспірин здатний захистити пацієнтів з COVID-19 від смерті і важких ускладнень, повідомляють американські науковці. Ймовірно, справа в розрідженні крові і протизапальному ефекті, але ці дані ще належить перевірити.