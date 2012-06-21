В Україні за минулу добу, 24 березня, зареєстрували 16 669 нових випадків COVID-19, госпіталізовано 4 838 осіб, померли 362 людини.
Про це у Фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"16 669 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 25 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 786 дітей та 446 медпрацівників", – зазначив він.
В Україні встановлено відразу два антирекорди – за минулу добу померло 362 людини, а заразилися 16 669 осіб. Подібна кількість хворих, 16,3 тисячі осіб, спостерігалося тільки в листопаді 2020 року.
За інформацією міністра, за минулу добу госпіталізовано 4 838 осіб; летальних випадків - 362; одужало 6 748 осіб; здійснено тестувань за добу – 128 615 (зокрема методом ПЛР – 57 818, методом ІФА – 22 950, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 47 847).
"За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 267), Одеській (1 235), Житомирській (1 136), Львівській (1 032) та Хмельницькій (989) областях", – додав Степанов.
За весь час пандемії в Україні захворіло 1 596 575 осіб; одужало 1 283 020 осіб; летальних випадків – 31 135; проведено ПЛР-тестувань – 7 836 049.
Нагадаємо, що в Україні за добу, 23 березня, зареєстрували 14 174 нових випадків COVID-19.