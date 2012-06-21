Уже майже півтора десятка років він має звання Героя України, вже понад століття вважається одним з отців української державності та одним із головних провідників українського націоналізму. Втім, він продовжує тривожити українське суспільство та викликати претензії закордонних партнерів. Минулого року Ізраїль і Польща практично синхронно виступили проти встановлення пам’ятника Роману Шухевичу в Івано-Франківську, цього року вони також синхронно виступили проти того, щоб назвати стадіон іменем Шухевича у Тернополі. Суперечка триватиме і вимагатиме своїх пояснень.