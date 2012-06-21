В Україні за минулу добу, 25 березня, зареєстрували 18 132 нові випадки COVID-19, госпіталізовані 4 826 осіб, померли 326 осіб.
Як передає Укрінформ, про це у Фейсбуці написав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"18 132 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 923 дитини та 435 медпрацівників. Госпіталізовані 4 826 осіб, летальних випадків - 326", - зазначив Степанов.
Він поінформував, що за минулу добу одужали 7138 осіб.
"За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській (1 545), Дніпропетровській (1 358), Львівській (1 304), Харківській (1 204) областях та м. Київ (1 164)", - зазначив міністр.
Степанов повідомив, що за весь час пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 1 614 707 осіб, одужало 1 290 158 людей, летальних випадків зареєстровано 31 461.
Як повідомлялося, за даними Worldometer, у світі зафіксовано 126 068 887 випадків CОVID-19, зокрема 2 767 376 летальних, одужали 101 735 717 осіб.