17 569 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 01 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 813 дітей та 486 медпрацівників.
Про це повідомляє глава МОЗ Максим Степанов.
Також за минулу добу: госпіталізовано – 5 160 осіб; летальних випадків – 421; одужало – 9 602 особи; здійснено тестувань за добу – 132 759 (зокрема методом ПЛР – 59 803, методом ІФА – 22 276, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 50 680).
За весь час пандемії в Україні: захворіло – 1 691 737 осіб; одужало – 1 323 083 особи; летальних випадків – 33 246;проведено ПЛР-тестувань – 8 179 905.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (1 150), Одеській (1 305), Хмельницькій (1 142), Львівській (1 141) та Житомирській (1 037) областях.