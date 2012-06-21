В Україні за минулу добу лабораторно підтверджено 11 476 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією, одужали 8 044 людини, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"11 476 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 23 березня 2021 року. Зокрема, захворіли 606 дітей і 357 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано – 2 519 осіб, летальних випадків – 333, одужали – 8 044 особи", – написав Степанов у Facebook.

Днем раніше, 22 березня, повідомлялося про 7 893 нові випадки коронавірусної інфекції, 21 березня повідомлялося про 11 145 нових хворих на COVID-19, 20 березня повідомлялося про 15 292 нові випадки коронавірусної хвороби, 19 березня було зафіксовано 15 850 нових випадків інфікування COVID-19, 18 березня було зафіксовано 15 053 нові випадки інфікування COVID-19, 17 березня, повідомлялося про 11 833 нові випадки коронавірусної хвороби, 16 березня було зафіксовано 9 642 нові випадки інфікування COVID-19, 15 березня 6 792 нові випадки інфікування COVID-19.

Кількість інфікованих від початку пандемії на ранок вівторка становила 1 565 732 людини, 30 431 пацієнт помер, 1 268 886 осіб одужали.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Одеській області (1122), в м. Києві (1050), у Львівській (995), Харківській (843) і Київській (727) областях.