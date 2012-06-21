В Україні станом на ранок четверга зафіксовано 19 419 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, одужали – 10 032 людини, померли 464 пацієнти, повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

"19 419 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 8 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 766 дітей і 480 медпрацівників. Також за минулу добу госпіталізовано – 5 092 людини; летальних випадків – 464; одужали – 10 032 людини", – написав Степанов на сторінці у Facebook.

Днем раніше, 7 квітня, було зафіксовано 15 415 нових випадків інфікування COVID-19, 6 квітня Степанов повідомляв про 13 276 нових випадків інфікування COVID-19, 5 квітня повідомлялося про 10 179 нових випадків COVID-19, 4 квітня було зафіксовано 13 738 нових випадків інфікування, 3 квітня зафіксували нову рекордну кількість хворих – 20 341 новий випадок інфікування COVID-19, 2 квітня було зафіксовано 19 893 нових випадки інфікування COVID-19, 1 квітня повідомлялося про 17 569 нових випадків.

Кількість інфікованих з початку пандемії на ранок четверга становила 1 803 998 осіб, 35 962 пацієнти померли, 1 383 883 особи одужали.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в м. Києві (1886), Харківській (1427), Львівській (1255), Хмельницькій (1158) і Одеській (1142) областях.