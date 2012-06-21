В Україні за минулу добу, 23 квітня, зареєстрували 12 711 нових випадків коронавірусної хвороби, летальних випадків - 392.

Про це у Фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"12 711 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 24 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 532 дитини та 230 медпрацівників", - зазначив він.

Також, за наведеними міністром даними, за минулу добу госпіталізовано – 3 508 осіб; зареєстровано летальних випадків – 392; одужало – 13 687 осіб; здійснено тестувань за добу – 92 136 (зокрема методом ПЛР – 40 734, методом ІФА – 17 731, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 33 671).

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 017 341 особа, з яких одужали 1 565 954 особи, померли – 42 092; проведено ПЛР-тестувань – 9 214 479.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 268), м. Київ (1 027), Харківській (964), Одеській (841) та Київській (815) областях.

За добу 23 квітня щеплено в Україні проти коронавірусу 14 339 осіб, 522 385 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – отримали 1 дозу – 522 383 особи, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).