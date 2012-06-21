Кредитна активність банків в Україні залишається досить низькою. Ставки корпоративного сектору в лютому 2021 року знизилися до 7,7%, у тому числі у гривні – до 8,2%.

Про це на своїй сторінці у Фейсбуці написав голова Ради Національного банку Богдан Данилишин.

"Здешевлення вартості фондування банків підтримує зниження кредитних ставок: ставки за кредитами корпоративному сектору знизилися до 7,7%, у тому числі у гривні – до 8,2% (для порівняння: у січні 2021 р. – 8,7%), та наразі є нижчими, аніж ставки за короткостроковими запозиченнями держави. Процентні ставки за кредитами населенню майже не змінилася та продовжують становити: у гривні – майже 35%, в іноземній валюті – 6,4%", – написав Данилишин.

Він зауважив, що кредитна активність банків залишається досить низькою. Обсяг кредитів, наданих банками корпоративному секторі у лютому скоротився на 0,1% (до 738,3 млрд гривень): зростання гривневих кредитів на 0,7% було частково нівельоване зменшенням заборгованості компаній в іноземній валюті (на 0,2% в доларовому еквіваленті та на 1,1% без урахування зміни курсу гривні до іноземних валют).

"Обсяг гривневих кредитів, наданих домогосподарствам у гривні зріс на 0,4% (до 170,6 млрд гривень), проте загальна заборгованість домогосподарств скоротилася у лютому на 0,4% (до 200 млрд гривень), головним чином за рахунок зниження (списання) заборгованості в іноземній валюті (на 4,0% в доларовому еквіваленті за місяць)", - зазначив Данилишин.

Як повідомляв Укрінформ, голова НБУ Кирило Шевченко заявив про зниження кредитних ставок на українському ринку. За його словами, порівняно з груднем 2019 року середня ставка за гривневими кредитами для бізнесу знизилися з 14,8% до 8,2% у грудні 2020 року. Вартість гривневих кредитів на фізосіб теж скоротилася. Зокрема, по іпотеці - з 19,6% у грудні 2019 року до 12,1% у грудні 2020 року.