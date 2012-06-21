Минулої доби в Україні зареєстровано 664 нових випадків COVID-19, серед них 32 дитини, 44 медичних працівники. Було проведено 22298 тестів, з них 10053 — ПЛР-тестування, решта — ІФА-тестування.
Про це під час онлайн брифінгу щодо ситуації з протидією поширенню коронавірусної інфекції повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.
Госпіталізовано за минулу добу 177 осіб. Зафіксовано 14 летальних випадків. 433 пацієнти одужали.
Останньої доби найбільшу кількість зареєстрованих випадків коронавірусу зафіксовано у Львівській області — 143, Закарпатській — 72, Рівненській — 72.
Загалом за період пандемії на коронавірус захворіло 44998 людини, з них 3270 дітей, 6765 медичних працівників. Одужало 19548 осіб. Померлих — 1173.
Міністр не втомлюється закликати українців дотримуватися всіх рекомендацій МОЗ, користуватися масками, антисептиками й дотримуватися соціальної дистанції. Адже дотримання цих простих правил суттєво знижує ризик інфікування.