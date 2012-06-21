В Україні станом на ранок п'ятниці, 27 листопада, зафіксовані 16 218 нових випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, видужали – 8 843 людини, померли 192 пацієнти.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
«16 218 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 27 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 667 дітей та 655 медпрацівників.
Також за минулу добу:
♦ госпіталізовано – 2 069 осіб;
♦ летальних випадків – 192;
♦ одужало – 8 843 особи;
♦ здійснено тестувань за добу – 72 789 (зокрема методом ПЛР – 46 005, методом ІФА – 26 784).
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (1 773), м. Київ (1 520), Запорізькій (1 003), Київській (994) та Одеській (966) областях», – розповів Степанов.