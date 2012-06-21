Роки дії мораторію на перевірку харчових продуктів в Україні призвели до великих зловживань, і відсоток фальсифікату вершкового масла в Україні зростає, зазначив голова правління громадської організації «Всеукраїнська асоціація з питань захисту прав споживачів «Споживча довіра» Максим Гончар.
«Ми перевірили 49 торгових марок вершкового масла від 35 українських виробників і знайшли 33 види фальсифікату. При цьому марка вершкового масла нібито виробництва Білорусі виявилася також фальсифікованою. У 2017 році у 34-х перевірених нами українських виробників вершкового масла було виявлено до 40% фальсифікату», — зазначив експерт
На його думку, частка фальсифікату вершкового масла в Україні постійно зростає. Так, наприклад, в згущене молоко виробники додають діоксид титану та замінник цукру, який дітям категорично заборонено.
Найпершими фальсифікаторами Максим Гончар вважає Брусилівський і Богодухівський маслозаводи, які не повинні працювати в Україні.
«Закрити такі підприємства буде вкрай важко, адже Держспоживслужба чомусь не хоче приймати до уваги результати досліджень громадських організацій. Її керівники зазначають, що дослідження можна проводити лише в лабораторіях, які акредитовані цією службою. Що стосується частки фальсифікатів тваринного масла, то дійсно в 2013 році цей показник був просто загрозливий — 60%. Нещодавно наша організація проводила експертизу масла від різних виробників — 25% продукції було сфальсифіковано», — зазначив «УК» президент Центру експертиз «Тест» Валентин Безрукий.
Нагадаємо, в Україні набув чинності закон «Про державний контроль за додержанням законодавства про харчові продукти, корми, побічні продукти тваринного походження, здоров'я та благополуччя тварин». З початку квітня 2018 року інспектори почали контролювати продукти тваринного походження для українських столів за європейськими стандартами.