Прем’єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні зменшилась динаміка захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19.

Про це він сказав на селекторній нараді щодо боротьби з пандемією коронавірусу під головуванням Президента Володимира Зеленського, повідомляє Укрінформ із посиланням на офіційне інтернет-представництво глави держави.

«Показники завантаженості ліжок за останні три тижні покращилися. Тижневі показники також демонструють стабільність. Що стосується кількості активних хворих, то динаміка зростання зменшилася», – зауважив Прем’єр-міністр.

Він розповів, що в Україні для хворих на COVID-19 виділено 77 698 ліжок. З них 67 567 забезпечені киснем, а зайнято на сьогодні 44 415 ліжка.

Як повідомлялося, в Україні минулої доби зареєстровано 6 506 нових випадків зараження коронавірусом.

Станом на 19 квітня у Києві та 18 областях рівень госпіталізацій хворих на коронавірусну інфекцію перевищує індикаторний показник 60 на 100 тис. населення. У червоній зоні залишається столиця та 12 областей: Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Одеська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська та Чернівецька області. У жовтій зоні перебувають Закарпатська, Івано-Франківська та Херсонська області, решта регіонів віднесені до помаранчевої зони.