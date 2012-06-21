Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

В Україні незабаром перерахують не лише тарифи на природний газ, а й абонентську плату. Це станеться з 1 січня 2021 року. Як пояснюють у Національній комісії з регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), абонентська плата у кожному регіоні України вираховується окремо. І формула такого обрахунку є доволі складною.

Так, кожен облгаз встановлює свій тариф за кубометр доставки, рахується також обсяг використаного газу за період з жовтня минулого року по жовтень нинішнього.

Далі все це ділиться на 12 місяців, а потім множиться на тариф облгазу. Що залишиться –– є абонентською платою.

Проте дотепер ще немає нових тарифів на газ, однак у НКРЕКП прогнозують, що в деяких регіонах зростання може сягнути 30%.

Експерти також зазначають, що абонентська плата може зростати попри падіння цін на газ.

«Урядовий кур’єр» вже нагадував, що з 1 січня 2021 року споживачів газу, які не встановили газові лічильники, будуть відключати від постачання. Однак раніше, в облгазах зазначали, що абоненти без лічильників платитимуть за використання палива втричі дорожче, ніж ті, хто їх встановив.