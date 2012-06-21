Українські Збройні Сили найближчим часом отримають снайперські гвинтівки з Канади. Про це заявив заступник глави МЗС країни Василь Бондар.
Збройний контракт на суму майже 770 тисяч доларів був підписаний з компанією PGW Defence Technologies. Передбачалося, що гвинтівки Україна отримає ще восени 2018 року, але їх передача затягнулася. За словами Бондара, винні в цьому партнери канадської сторони, які постачають комплектуючі для зброї.
– Ми сподіваємося, що вже в найближчі дні або тижні ця зброя буде в Україні. Це відкриє двері до розширення спектра співпраці», – каже заступник міністра Василь Бондар.
Він також зазначив, що Київ і Оттава обговорюють механізм консультацій на рівні міністерств оборони. Його реалізація сприятиме забезпеченню української армії зброєю.
США й надалі продовжать озброювати ЗСУ. Про це заявив колишній спецпредставник Вашингтона в Україні Курт Волкер. У 2019 американська влада готова витратити на це 250 мільйонів доларів.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»