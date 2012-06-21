В Україну прибула перша партія китайської вакцини від коронавірусу CoronaVac виробництва компанії Sinovac. Всього Україна замовила два мільйони доз вакцини.
Про це повідомляє РБК-Україна.
Літак з першою партією китайської вакцини прибув в аеропорт "Бориспіль" близько 19:00, 25 березня.
Перша партія налічує 200 тисяч доз вакцини. Препарат пройшов усі етапи клінічних досліджень. Даний препарат використовується в Китаї, Бразилії, Мексиці, Чилі, Туреччини, Індонезії, Таїланді, Малайзії та інших країнах.