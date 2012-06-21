20 червня в Україні й надалі триматиметься спека. Незначні опади очікуються лише в кількох областях.
Температура сягне +27...+34°С, повідомила у Facebook синоптик Наталка Діденко.
Дощі і грози будуть локальними. Пройдуть у Вінницькій, Черкаській, Полтавській, Харківській областях.
«На решті території – або геть сухо, або якісь загрозливі хмарки із парочкою крапель. Тож поливаємо клумби, квіти на балконі, себе і трохи пшикаємо з аерозольної пляшечки кота», – написала Діденко.
У Києві повітря прогріється до +30°С. Місцями ймовірні короткочасні дощі. Знизиться температура у столиці на вихідних. У суботу метеорологи очікують +19°С.