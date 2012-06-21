Українська дипломатія готує візит до України президента Франції Еммануеля Макрона.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол України у Франції Вадим Омельченко під час онлайн конференції «7 років після Майдану», організованої 18 січня геополітичним клубом Eastern Circles та Українським кризовим медіацентром, передає Укрінформ.

«Дійсно, планується візит Макрона в Україну. Ми працюємо над цим кожного дня: понад усе над суттєвим наповненням порядку денного цього візиту», - підкреслив Омельченко.

Він відзначив, що останнє засідання змішаної комісії Україна-Франція включало 17 питань порядку денного, і їхня кількість продовжує зростати.

«Ми сподіваємося, що під час візиту президента Франції в Україну буде підписано кілька важливих масштабних контрактів», - додав посол.

Він уточнив, що насамперед йдеться про великий контракт між українським урядом і компанією Alstom про постачання електровозів. Домовленості передбачатимуть локалізацію виробництва в Україні.

Окрім цього, висловив сподівання посол, може бути укладено контракт з розширення співробітництва з Alstom щодо будівництва швидкісних залізничних шляхів між Києвом, Львовом та Одесою.

Також поінформував посол Україна і Франції планують домовитися про будівництво станцій питної води.

Омельченко висловив переконання, що Україна є сучасною технологічною державою.

«Незважаючи на конфлікт на Донбасі, окупацію, Україна зробила справжній стрибок у галузі технологій і дуже швидко рухається уперед», - додав дипломат.