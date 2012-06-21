Олег ГРОМОВ,

«Урядовий кур’єр»

До Києва (станція Київ-Ліски) з Китаю за новим експериментальним маршрутом прибув вже третій потяг. За інформацією «Укрзалізниці», у його складі нараховується 41 контейнер із взуттям, виробами з кольорових металів, медичним та фармацевтичним обладнанням, товарами широкого вжитку тощо.

За весь час існування незалежної України наша держава прийняла вже сімнадцять вантажних потягів з Китаю. Як зазначають в «Укрзалізниці», такі поїзди прибували в основному з Уханя та Дзинаньнаня. Відстань між Києвом та цими містами складає пнад 9 тисяч кілометрів і поїзди долають її впродовж 9 діб.

Керівництво «Укрзалізниці» заявляє, що у подальшому працюватиме на цих маршрутах за новими логістичними схемами. Також буде збільшено періодичність курсування таких потягів.

Нові логістичні схеми дозволять впроваджувати додаткові вантажопотоки та інші транспортні можливості. Також проводитиметься робота щодо тарифної політики та удосконалення якості перевезень.

