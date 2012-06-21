Поблизу села Полствин Канівського району на Черкащині відбулося оригінальне шоу «Трактор Фест». Змагання трактористів з усієї України уже сьомий рік організовує НВФ «Урожай» з групи компаній «Миронівський хлібопродукт». Організатори не тільки визначили найспритнішого тракториста, а й влаштували перегони на велосипедах, забіги з тачками та інше.
Як розповів директор ТОВ «НВФ «Урожай» Олександр Воскобойник, ці змагання — сімейне свято хліборобів, які вкладають часточку своєї праці задля розвитку країни. Хлопці змагалися за цінні призи, хоч майстерність, яку вони показували в полі, дивувала. Святкового настрою та завзяття власною піснею трактористам та вболівальникам додав священик переможець «Голосу країни» Олександр Клименко.
Під час перегонів земля летіла з-під коліс потужної техніки, водії тракторів показували все, на що здатні, а вболівальники шалено підтримували кожен вдалий рух польових велетнів. Цього року змагання відбувалися кільцевою трасою. Учасники півфінальних та фінальних заїздів мали подолати яму, гірку, місточок з колод, заїхати заднім ходом у гараж та виконати «змійку», не збивши сигнальних фішок. У змаганнях на тракторах марки FENDT перемогу святкував Віталій Крамар із села Рижанівка, а в змаганнях на МТЗ заслужено переміг Володимир Сидоренко з Київщини.
На переможців чекали заохочення — і 15 тисяч гривень, і путівки на закордонний курорт, і ще багато призів. Без подарунка не залишився ніхто.
Шоу продовжилося жартівливим забігом з тачками, завантаженими соломою, із промовистою назвою Crazy farmer. А потім були ще заїзди на велосипедах, творче змагання в конкурсі «Лелека» з оригінального оформлення дитячого візочка. Надвечір учасників шоу очікував ще один сюрприз — виступ зіркового співака Дзідзя.