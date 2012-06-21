Кабінет Міністрів повністю розподілив обов'язки між міністерствами аграрної політики, економіки та екології і вони можуть повноцінно працювати.

Про це сказав Прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Стосовно аграрної політики, новоствореного міністерства, в цю середу відповідно прийнято положення про міністерство, яким йому передані всі повноваження, повністю відбувся розподіл обов'язків між Міністерством охорони довкілля, Міністерством економіки та Міністерством АПК", - заявив Шмигаль.

Він додав, що міністр аграрної політики Роман Лещенко формує свою команду.

Як повідомляв Укрінформ, у вересні 2019 року уряд ухвалив рішення про реорганізацію Міністерства аграрної політики та продовольства шляхом приєднання до Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства та про реорганізацію Міністерства енергетики та вугільної промисловості шляхом приєднання до Міністерства енергетики та захисту довкілля.

27 травня 2020 року Кабмін перейменував Міністерство енергетики та захисту довкілля на Міністерство енергетики та постановив утворити Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів.

2 грудня 2020 року Шмигаль заявив, що Кабмін повернеться до питання виведення Мінагрополітики з Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства на початку 2021 року. Вже 17 грудня Верховна Рада 242 голосами призначила голову Держгеокадастру Романа Лещенка міністром аграрної політики та продовольства.

У січні 2021 року Кабінет Міністрів ухвалив постанову №1344, згідно з якою відновлення Міністерства аграрної політики та продовольства України має завершитися до 1 лютого 2021 року.