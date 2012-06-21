Зміни до закону про Кабмін уже відправили на розгляд усіх зацікавлених сторін – Немчінов

Секретаріат Кабінету Міністрів вже напрацював та розіслав на розгляд зацікавлених сторін проєкт закону щодо змін до закону про Кабмін, аби після відповідного обговорення зробити висновки та згодом винести його на погодження уряду.

Про це міністр Кабінету Міністрів Олег Немчінов сказав у тижневому огляді новин у сфері реформування державного управління, повідомляє Укрінформ.

«Секретаріат КМУ, відповідно до програми дій уряду, а також плану законодавчих ініціатив підготував проєкт змін до закону про Кабінет Міністрів та центральні органи виконавчої влади та здійснив його розсилку у зацікавлені організації. Я думаю, як тільки отримаємо відгуки, зможемо цей документ опрацювати спочатку внесенням урядового комітету, а потім винесемо на засідання уряду і внесемо до Верховної Ради», – сказав Немчінов.

Він зазначив, що Національне агентство України з питань державної служби продовжує працювати над проєктом щодо нового порядку оплати праці у державних органах.

Немічнов також нагадав, що минулого тижня ухвалив три протокольні рішення для імплементації закону про відновлення конкурсних процедур на посади державної служби.

«Отже, Нацдержслужбі та Секретаріату Кабміну доручено розробити новий порядок проведення конкурсів, уточнити його. Нацдержслужба зробила відповідну розсилку, я маю надію, що на наступному тижні (на цьому тижні – ред.) ми вже проголосуємо такий порядок, а також оголосимо перші конкурси. Адже Нацдержслужба порахувала, що нам треба провести їх кілька десятків. Отже, треба дотриматися певної черговості відповідно до порядку, коли почались призначення за карантинною процедурою, а також забезпечити призначення всіх поточних вакансій, які є на державній службі в категорії А, адже це повноваження комісії вищого корпусу державної служби», – наголосив урядовець.

Як повідомляв Укрінформ, закон щодо поновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань держслужби Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому 16 лютого.

Врахованими поправками народні депутати тоді заборонили покладення на першого заступника міністра, заступників міністра виконання деяких обов’язків міністра, якщо посада міністра є вакантною понад 60 днів.

Водночас законодавці заборонили покладати обов'язки міністра на особу, кандидатура якої на відповідну посаду була відхилена Верховною Радою поточного скликання. Глава держави ветував його.

Як зазначав Президент у пропозиціях до закону, він не погоджувався з підходом щодо визначення порядку організації діяльності міністерства у разі, коли посада міністра є вакантною. Зокрема, Зеленський зауважував, що непризначення Верховною Радою міністра протягом тривалого часу неминуче призведе до паралічу діяльності відповідного міністерства.

23 лютого Верховна Рада врахувала пропозиції Президента до закону щодо відновлення проведення конкурсів на зайняття посад державної служби та інших питань державної служби, що передбачає виключення обмежень для в.о. міністра.

Президент Володимир Зеленський 4 березня підписав цей закон.

Кабінет Міністрів із 17 березня оголосить 115 конкурсів на посади на держслужбі, які відбуватимуться щотижня за таким орієнтовним підходом: 4 конкурси (на посади, що зайняті на підставі контрактів) та 1 «звичайний» конкурс (на інші вакантні посади).