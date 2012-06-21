Жителям Великої Британії ще зарано бронювати тури на літній сезон відпусток, оскільки рівень захворюваності на COVID-19 у країні надто високий.

Як передає Укрінформ, про це журналістам Sky News сказав британський міністр з питань вакцинації проти COVID-19 Надхім Захаві.

За його словами, з огляду на те, що в лікарнях з діагнозом COVID-19 перебувають 37 тисяч британців, «ще занадто рано навіть висувати припущення стосовно літа».

Як повідомлялося, Велика Британія посідає 5-те місце у світі за темпами розповсюдження COVID-19. У країні зареєстровано понад 3,6 мільйона випадків інфікування.