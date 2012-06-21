Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

Дитяча залізниця в Ужгороді, відновивши у 2016-му роботу після кількарічної перерви, нині — на межі закриття. «Про це вже є наказ за підписом виконавчого директора регіональної філії «Львівська залізниця» Романа Черніцького, прийнятий 4 вересня цього року», — заявив ужгородський міський голова Богдан Андріїв.

Про високу ймовірність припинення існування цінного інфраструктурного об’єкту, який з’явився на мапі Ужгорода ще в 1947 році, свідчить те, що з роботи звільнені майстри, і звідси вже намагалися вивезти офісне обладнання. Про це, зокрема, розповіла мама школяра, який відвідував гурток юних залізничників, Ірина Рогова.

Богдан Андріїв уже не раз заявляв, що Ужгород хотів би взяти дитячу залізницю на свій баланс. Тепер, щоб урятувати її від закриття, очільник міста вкотре підтвердив, що міська влада готова орендувати вузькоколійку. Також вона візьме участь у конкурсі на офіційному сайті «ProZorro», щойно про таку можливість буде оголошено.

Раніше про підтримку залізничного об’єкту, важливого як для професійної орієнтації школярів, так і розвитку туристичного потенціалу Закарпаття, висловлювалася обласна влада.

Дізнавшись про підписаний наказ про закриття вузькоколійки, батьки дітей, які займаються в гуртках, звернулися з листом до уряду, Міністерства інфраструктури та «Укрзалізниці», у якому обґрунтовують недоцільність, ба більше — шкідливість такого кроку. Адже за 73 роки існування Дитяча залізниця в Ужгороді дала старт у професію понад тисячі працівників колій.

Під зверненням підписалися майже 400 ужгородців. Керівництво залізничного відомства «мужньо» …мовчить.

Містяни готові захищати інтереси міста і правовими механізмами. Зокрема, подаватимуть позовну заяву до Адміністративного суду, оскаржуючи дії «Укрзалізниці», спрямовані на розформування вузькоколійки в Ужгороді. «Ми переконані в тому, що ліквідація дитячої залізниці в усіх можливих аспектах не є правомірною», — пояснив правозахисник Максим Зубашков.