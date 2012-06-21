Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

Двоє закарпатських міст — Ужгород і Мукачево — в числі чотирьох міст на заході України, в кожному з яких найближчим часом встановлять по кілька зарядних станцій для автомобілів із електродвигунами. Це відбудеться відповідно до програми, що реалізовується Україною у співпраці з Угорщиною, Словаччиною та Румунією, підтриманої Євросоюзом.

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Такий крок, за задумом ініціаторів, сприятиме безперешкодним поїздкам сусідніми чотирма країнами на електрифікованих авто. Загальна довжина маршруту, який можна буде подолати в такому режимі, становитиме близько 1200 кілометрів. Оскільки йдеться не лише про туристичні подорожі, а й про транспортування товарів для бізнесу, це позитивно позначиться й на екологічному стані у прикордонних регіонах цих країн.

Відкриття зарядних станцій для електроавтомобілів — один із елементів проєкту «зеленої» транспортної мережі, метою якого є вдосконалення інфраструктури Ужгорода. Його презентація відбулася в міській раді. Метою є якнайширший перехід від використання авто з дизельними та бензиновими двигунами до екологічно чистих видів транспорту. Під час обговорення проєкту йшлося і про оптимізацію дорожніх магістралей для більш ефективного використання громадського транспорту.