Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»

В обласному центрі Закарпаття вже багато років поспіль книжкова крамниця «Кобзар» влаштовує акції «Письменник за прилавком». Цього дня представники красного письменства зустрічаються з читачами, спілкуючись із ними та популяризуючи свої книги. Можна, як кажуть, запастися чтивом на всі наступні свята й отримати автограф улюбленого автора.

Щорічна акція стартувала сьогодні, 1 грудня і триватиме протягом трьох тижнів. Протягом цього часу з шанувальниками літератури зустрінуться понад десять письменників, серед яких і добре відомі імена — Мирослав Дочинець, Андрій Любка, Сергій Федака, Петро Мідянка, Андрій Дурунда та інші… Але й нинішнім переліком імен анонси майбутніх зустрічей у «Кобзарі» не вичерпані, навпаки, відкритими є можливості для участі іншим, навіть маловідомим авторам.

Особливістю цьогорічної акції є те, що в ній братимуть участь саме ті літератори, які випустили свою книгу в нинішньому році. Дати зустрічі з кожним із авторів визначені наперед, тож усі, хто захоче зустрітися з ними, зможуть наперед підготуватися, знайшовши для цього вільний час.