В Ужгороді під час будівництва торговельного центру на одній зі старовинних площ — Поштовій — очам будівельників, які рили котлован, відкрилися не відомі раніше підвали. Загальна площа виявленого на значній глибині приміщення становить приблизно 60 квадратних метрів. Щоб визначити історичну цінність знахідки, на місце викликали науковців та працівників відділу охорони культурної спадщини облдержадміністрації. З першого огляду вони не змогли відповісти, чи є це відкриттям не відомої раніше сторінки в історії Ужгорода. Припускають, що зазначене приміщення — частина броварні початку XVIII століття з назвою «Пивний дім».
Будівництво призупинили, доступ до об’єкта обмежили, а в Ужгород терміново приїхав зі Львова директор Науково-дослідного центру «Рятівна археологічна служба» Інституту археології НАН України Олег Осавульчук. Він повідомив, що на Поштовій виявлено залишки підвального приміщення — пивниці будинку XVIII століття. Споруду зафіксовано на старих планах Ужгорода, вона становить певний інтерес для історії міста.
Дослідник запропонував розробити план заходів для забезпечення археологічного контролю під час будівництва на Поштовій. «Усе фіксуватимуть, контролюватимуть, — сказав він. — Під час додаткового вивчення стане зрозуміло, чи претендують виявлені підвали на роль культурної спадщини».
На засіданні в міській раді констатували: «Зацікавлені сторони, включно з власником ділянки, на якій ведуть будівництво, діятимуть відповідно до правових норм. А про тривалість робіт з обстеження виявлених старовинних підвалів говорити зарано».