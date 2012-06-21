Василь БЕДЗІР,

«Урядовий кур’єр»



Усі пасажири, які їздитимуть автобусами «Електрон» в Ужгороді, в передноворічні дні і аж до Різдва, потраплятимуть в особливу атмосферу свята. Його для них влаштували працівники комунального підприємства «Ужгородський муніципальний транспорт».

Напередодні в «Електронах», яких на міських маршрутах курсує два десятки, облаштували звукове оформлення у вигляді колядок. Один із транспортних засобів, що їздить за міським маршрутом №18, прикрашений кольоровими стрічками і кульками, сріблястим дощиком і ялинковими гілочками. Уздовж і впоперек салон оперезали низанками гірлянд, які переливаються яскравими вогниками.

Як повідомили в транспортному комунальному підприємстві, невдовзі сімейство ужгородських «Електронів» розшириться. Вже на початку березня наступного року тут очікують прибуття ще семи комфортабельних низькопідлогових автобусів.