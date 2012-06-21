Через снігопади і ураганний вітер авіакомпанії Японії скасували 210 авіарейсів. Йдеться про маршрути, що зв'язують префектури Хоккайдо, Ніїгата і Фукуока. Перевізники не виключають, що погані погодні умови можуть призвести до скасування ще кількох десятків рейсів.

Згідно з даними національного метеорологічного агентства Японії, 8 і 9 січня в Країні висхідного сонця різко знизиться температура, посиляться снігопади, а пориви вітру досягнуть ураганних значень. Зокрема, в префектурі Ніїгата на заході Японії висота снігового покриву може збільшитися на 120 сантиметрів. Сильні опади також прогнозуються в регіоні Хокурику на північному заході острова Хонсю, в префектурах Осака, Кіото і Нара.

На Хоккайдо швидкість вітру може досягати 23 метрів на секунду, місцями пориви до 35 метрів на секунду, повідомляє «Урядовий кур’єр» з посиланням на японські ЗМІ.

Орест ГОРЯНСЬКИЙ

для «Урядового кур’єра»